نشرت النجمة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام"، فيديو للتظاهرات في شوارع لبنان.

وعلقت إليسا على الفيديو: "ربنا يحميكم".

وكانت لبنان، قد شهدت مظاهرات شعبية ضخمة احتجاجا على الإجراءات التقشفية وفرض الحكومة رزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات (تطبيق واتسآب).

ورغم أن الحكومة تراجعت عن الرسوم الأخيرة، إلا أن المتابعين للشأن اللبناني يأكدون أن الغضب الشعبي الذي يشهده لبنان هو تحصيل حاصل للفساد السياسي وتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وأن لبنان قد يكون على أعتاب أزمة لن يكون الخروج منها سهلا وسريعا.

ومنذ بعد ظهر يوم الجمعة وقعت مناوشات متفرقة في وسط العاصمة بيروت بين المحتجين وقوات الأمن بالقرب من مقر الحكومة.

وعبّر لبنانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في البقاء في الشارع إلى حين استقالة الحكومة.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا، كان فيلم " الفيل الأزرق 2"، مع الفنان كريم عبدالعزيز.