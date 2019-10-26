أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، أنه سيكون هناك عرضاً فنياً يوم الخميس المقبل على مسرح النقابة لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم في السادسة مساء، لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي.

وأشار الزناتي إلى أن العرض سيكون بالمجان ويأتي في إطار التعاون الذي اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين، وبدأت الأسبوع الماضي برحلات لأتوبيس الفن الجميل وأعقبها ورشة فنية لرسوم الأطفال.