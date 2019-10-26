أكد عبدالعزيز نصير، محامي الطالب محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، أن الأوراق التي تم استخراجها من السجل المدني والجهات التنفيذية، بعد الحصول على التصاريح من المحكمة، أثبتت أن سن المتهم "محمد راجح" الحقيقي أقل من 18 عاما بشهر واحد.

وأضاف محامي "البنا"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هيئة الدفاع عن حقوق محمود البنا ستطلب من المحكمة توقيع أقصي عقوبة على المتهمين الأربعة، مؤكدا أن أقصى عقوبة يمكن تحقيقها هي السجن 15 عاما، نظرا لكون المتهمين حدث وأعمارهم أقل من 18 سنة.

وأوضح أن أحدا من محامين "البنا"، لم يطلب من المحكمة استخراج أوراق تثبت أن المتهم "راجح" يمتلك رخصة قيادة، وإنما طلبها محاموه، موضحا أنها لن تفيد في سير إجراءات القضية، نظرا لإثبات السن في أوراق السجل المدني.

وتستأنف غدا الأحد، محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ثاني جلسات محاكمة المتهمين محمد راجح وثلاثة آخرين في قضية مقتل الطالب محمود البنا، والمعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة".