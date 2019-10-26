قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري المالية والتخطيط، حيث تناول الاجتماع تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن وزيرة التخطيط أكدت أن مصر حققت معدل نمو غير مسبوق وصل لـ 5.6%، مع انخفاض معدل البطالة لـ7.5%.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن انخفاض معدل البطالة 7.5% في عام 2019 معدل لم نكن نحلم به من قبل، وهو أدنى مستوى منذ 30 عاما، أي أنه أعلى معدل تشغيل على مستوى 30 عام.

وتابع: "الـ7% اللي مش شغالين لعدة أسباب قد يكون لقلة التدريب، أو بعض الشباب مش عاجبه الشغل".