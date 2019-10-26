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أحدث الأخبار

عمليات كر وفر بين المتظاهرين والأمن في بغداد

عمليات كر وفر بين المتظاهرين والأمن في بغداد

عاجل.. نواب مقتدى الصدر يعلنون بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي

عاجل.. نواب مقتدى الصدر يعلنون بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي

بسنت فهمي: بعض شركات ومصانع القطاع العام لا تصلح.. "لازم نوقفها"

بسنت فهمي: بعض شركات ومصانع القطاع العام لا تصلح.. "لازم نوقفها"

"الأرصاد" عن منخفض قبرص: "سموه ميديكين أو حمادة بس مش إعصار"

"الأرصاد" عن منخفض قبرص: "سموه ميديكين أو حمادة بس مش إعصار"

ضبط طن لحوم و560 فرد حمام فاسد في مطعم شهير بمدينة نصر

ضبط طن لحوم و560 فرد حمام فاسد في مطعم شهير بمدينة نصر

ضبط 231 مخالفة تموينية خلال 5 أيام و15 حالة تعدٍ بالغربية

ضبط 231 مخالفة تموينية خلال 5 أيام و15 حالة تعدٍ بالغربية

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

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