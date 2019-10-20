استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ما سمعه، خلال خطبة الجمعة الماضية، بأن عبد الله بن مسعود قطع رقبة أبوجهل، عم الرسول عليه السلام، وحاول جرها ولم يستطيع فأحدث ثقبا في أذنه ووضع بها حبلا وجرها، ليبشر رسول الله عليه السلام، قائلا، "سبنا إيه للدواعش"، مؤكدا ضرورة تنقية الخطاب الديني.

وأوضح "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، "وزير الأوقاف ثائر حق، وربنا يقويه على اللي هو فيه؛ لأن التركة كبيرة جدا، ولكن ما يحدث على المنابر لا يقل خطورة عن الأعمال الدرامية التي تدعو للبلطجة، وما فعله محمد رمضان من خلال عبده موته رأيته في هذا الخطيب الجمعة الماضية".

من ناحية أخرى، تحدث الإعلامي، عن قضية "شهيد الشهامة" محمود البنا وقاتله راجح، حيث ذكر أن جسم القضاء المصري لا يمكن لأحد أن يشكك فيه أو يزايد عليه، إلا من يريد إسقاط الدولة، حيث إن الدولة المصرية بها قانون، مخاطبا أهالي تلا بالمنوفية بالثقة في القضاء المصري وقوانين الدولة المصرية.

وتابع، "مفيش حد في الدولة فوق القانون ولا على رأسه ريشة"، موجها حديثة للشهيد محمود البنا، "نام قرير العين يابني حقك جه الدولة لن تسمح أن يكون بها خيار وفاقوس، واطمئنوا حقه هيرجع، ثقوا في الدولة والقانون والقضاء المصري، دا سلف ودين".