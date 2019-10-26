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أحمد موسى ينتقد بيان البرلمان الأوروبي: "تافه"

أحمد موسى ينتقد بيان البرلمان الأوروبي: "تافه"

خرجوا جثتها في 4 ساعات.. قصة مقتل "فريحة" طفلة عقار الإسكندرية المنهار

خرجوا جثتها في 4 ساعات.. قصة مقتل "فريحة" طفلة عقار الإسكندرية المنهار

صلاح حسن يوضح تفاصيل الإعلان الـ12 في الإسكان الاجتماعي: "سيطرح قريبا"

صلاح حسن يوضح تفاصيل الإعلان الـ12 في الإسكان الاجتماعي: "سيطرح قريبا"

عمليات كر وفر بين المتظاهرين والأمن في بغداد

عمليات كر وفر بين المتظاهرين والأمن في بغداد

عاجل.. نواب مقتدى الصدر يعلنون بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي

عاجل.. نواب مقتدى الصدر يعلنون بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي

بسنت فهمي: بعض شركات ومصانع القطاع العام لا تصلح.. "لازم نوقفها"

بسنت فهمي: بعض شركات ومصانع القطاع العام لا تصلح.. "لازم نوقفها"

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

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