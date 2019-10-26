أكد أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن منطقة البحر المتوسط لا يمكن أن تشهد أي إعصار، وذلك ردًا منه على مزاعم تعرض مصر لإعصار، يوم أمس، الجمعة.

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض عبر شاشة "صدى البلد"، إن ما تعرضت له البلاد، عبارة عن منخفض جوي، لكنه تعمق بسبب التغيرات المناخية التي تتعرض لها دول العالم كافة، معلقًا: "كان فيه إصرار واضح من القنوات المعادية لمصر إن يكون في رعب وتسمية شيء غير موجود زي إعصار ميديكين".

وتابع: "حبيت أعمل طرفة وأخفف حدة هذا الإصرار وقلتلهم يا جماعة هنسميه حمادة".

وشدد، على أن الهيئة أصدرت بيانًا تحذيريًا من تدهور الأحوال الجوية، منذ فترة، ونصحت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة.

وواصل: "بعض القنوات الإعلامية تلقفت الخبر من ناسا، وكأن مفيش هيئة أرصاد جوية، مش لازم نصدق ناسا، الهيئة الوطنية المعتمدة تضم خبراء على مستوى عالٍ من الخبرات المتراكمة يجب أن نرجع لهم وألا نلهث خلف الإعلام الأجنبي".