قال رضا الغندور، المتحدث باسم موانئ الإسكندرية، إن المحافظة وهيئة الصرف الصحي والأجهزة المعاونة تواجدت في شوارع الإسكندرية لمواجهة ظاهرة الطقس السيئ وما يترتب عليه من توابع.

وأضاف "الغندور" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ميناء الإسكندرية استعد لاستقبال فصل الشتاء منذ فترة طويلة، متابعا: "عملنا استعدادات قبل بداية فصل الشتاء بفترة طويلة"، موضحا أن رئيس الميناء أطلق حملة للقاطرات ولانشات الإنقاذ استعدادا لفصل الشتاء.

وأكد المتحدث باسم موانئ الإسكندرية، أن الميناء كان جاهزا لاستقبال أولى نوات فصل الشتاء من خلال استعداده بالأدوات الأزمة والتأكد من اتصالها الدائم بحركة السفن ومركز العمليات الخاص بالميناء، مشيرا إلى أن الميناء تم غلقه لمدة 7 ساعات فقط بسبب الطقس السيئ.