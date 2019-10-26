قال محمد متولي، مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم، إنه جرى نزح المياه من سراديب قلعة قايتباي، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار، مشيرا إلى أن العمل بالقلعة يسير بانتظام.

وأضاف "متولي" لـ"الوطن"، أن قلعة قايتباي استقبلت أعدادا كبيرة، اليوم، من الزائرين للاستمتاع بهدوء الطقس نسبيًا بعد انتهاء الموجة العنيفة التي ضربت المدينة الساحلية مؤخرا، متابعا أنه لم يتضرر أي أثر في الإسكندرية من النوة الأخيرة.

يذكر أن الإسكندرية تعرضت، منذ مساء أمس الأول، لموجة عنيفة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.