بعد ساعات قليلة، تنظر محكمة شبين الكوم بالمنوفية، الجلسة الثانية من القضية المعروفة إعلاميا "شهيد الشهامة"، والتي أثارت جدلا واسعا طوال الأسابيع القليلة الماضية، والمتهم فيها، محمد أشرف عبد الغني راجح، و3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجني عليه "محمود البنا" في مدينة تلا.

محامي شهيد الشهامة، مصطفي محروس الباجس، قدم عدة طلبات إلى المحكمة، خلال الجلسة الأولى، والتي عقدت يوم الإثنين الماضي، لإثبات العمر الحقيقي للمتهم الرئيسي "راجح"، وأُجِّلَت المحاكمة، ليوم غد، الأحد، وذلك استجابة لطلب المدعين بالحق المدني.

وقال محروس، لـ"الوطن"، إنه قدم للمحكمة، خلال الجلسة الماضية، عدة طلبات لإثبات السن القانوني الحقيقي للجاني "محمد راجح"، وإثبات إن كان له "شقيق توأم" أم لا.

وأوضح أن هذه الطلبات، تشمل "صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، الملف الدراسي للمتهم خلال المرحلة الابتدائية، وهل له رخصة في المرور أم لا؟، بالإضافة إلى جواب التنسيق، وبحث إن كان له شقيق آخر أم لا".

وأضاف محامي شهيد الشهامة، أن المحكمة استجابت لجميع الطلبات، وتم استخرج هذه المستندات، والتي أثبتت أن تاريخ ميلاد "راجح" هو 11 نوفمبر 2001، ما يعني أنه ما زال لم يكمل الـ 18 عاما، ومتبقي له شهر واحد حتى يصل إلى هذه السن، مشيرا إلى أنه ثبت عدم وجود أشقاء توأم له، كما أنه لا يمتلك رخصة قيادة.

وأكد محامي شهيد الشهامة، أنه وفقا للسن الحالي، سيحاكم راجح في محاكم الأحداث، وأقصى عقوبة ممكن أن يحصل عليها، هي السجن 15 عاما، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون جلسة الفصل، غدا، لتوافر جميع الأدلة والإثباتات.