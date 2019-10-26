قال محمد الريس، مراسل برنامج "الحكاية"، الذي يُذاع عبر شاشة "MBC مصر"، إن محافظة بورسعيد تعرضت لكميات كبيرة من الأمطار بكميات كبيرة للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم البرنامج، أن الامطار استمرت على فترات متقطعة ومناطق متفرقة، بداية من الساعة الـ12 ظهرًا، حتى الثالثة عصرًا، حيث قلت كثافة السحب، واستقرت الحالة الجوية.

وتابع: "على الرغم من كثافة الأمطار، إلا أن المحافظة لم تتأثر بها، والمواطنون مارسوا حياتهم بشكل طبيعي، والشوارع الرئيسية لم تُغلق، ومنسوب الأمطار المتراكم في الشوارع، قليل للغاية، المحافظة نموذج ناجح في التعامل مع الأمطار".

وقالت دينا الجندي، مراسلة البرنامج من محافظة الإسكندرية، إن المحافظة شهدت استقرارًا كبيرًا فيما يتعلق بالأحوال الجوية، مشيرةً إلى أن الاهالي معتادون على التعامل مع الأمطار.

وأضافت: "الشوارع كانت مغسولة، وحتى امبارح لما كان فيه أمطار الناس كانت نازلة تعوم في الشوارع".

وتابعت: "إسكندرية مغسولة، كأن مفيش حاجة حصلت امبارح، وسيارات نزح المياه منتشرة في الشوارع الرئيسية والجانبية".

وقالت سالي نافع، مراسلة البرنامج، من محافظة الدقهلية، إن المحافظة تعرضت لرياح شديدة، ما أدى إلى سقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الإنارة في الشمال كما تعرض طفل للصعق الكهربائي في بلقاس، كما سقطت نخلة على سيدتين، لكنها لم تتعرض للأمطار، وأصيب 3 أشخاص في أماكن متفرقة من المحافظة بسبب الصعق، الناتج عن تراكم المياه بالقرب من الأعمدة منذ الأمس.