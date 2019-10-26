قال طارق جمال الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه جرى التنسيق مع 10 مؤسسات خيرية ضمن فريق الإغاثة لمواجهة الكوارث وتوابع سقوط الأمطار، نظرا لما تعرضت له المدينة من موجة طقس عنيف.

وأضاف جمال الدين، أن المسئولين بالمديرية، عقدوا، اليوم، اجتماعا عاجلا مع الجمعيات الشريكة لبحث مجال الإغاثة، ومناقشة سبل الجهود المستمرة لما شهدته محافظة الإسكندرية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن تلك الجمعيات هي جمعية المرأة والتنمية، وجمعية الريادة، والجمعية الشرعية، ومؤسسة أجاويد الخير، وجمعية الهلال الأحمر، ومؤسسة التكافل الاجتماعي، وجمعيات كيان، وأهل التوفيق والشهيد الطيار عثمان محرم، ومؤسسة مصر الخير.

وأوضح أنه جرى تناول كيفية التنسيق والتعاون لتقديم المساعدات حتى لا يحدث إزدواجية، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي بصفة دورية لمواجهة الأزمات والكوارث التي تتعرض لها المحافظة.

يذكر أن الإسكندرية تعرضت، مساء أمس الأول، لموجة عنيفة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.