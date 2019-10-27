الزراعة توجه بتكثيف أعمال الرقابة على المحاصيل بسبب الطقس السيئ بدمياط

أصدر سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، تكليفات بتشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية ولجان لمتابعة الزراعات على مستوى المراكز .

كما تفقد الزراعات الشتوية بنواحي المركز، والاطمئنان على حالتها، كما زار الإدارة الزراعية بكفر سعد للتشديد على تكثيف أعمال الرقابة، والمرور الميداني، مؤكدا أن أجهزة الزراعة في حالة تأهب واستعداد تام لمواجهة تلك الظروف.

كما تفقد عبدالسميع زراعات الطماطم بناحية كفرسعد لمتابعة الزراعات ومواجهة تأثير الظروف المناخية التي تعم البلاد عليها، مؤكدا أن أجهزة الزراعة بمحافظة دمياط في أقصى درجات التأهب، وهناك متابعة مستمرة وتواصل دائم مع المزارعين وتوعيتهم بالتوصيات المتبعة في هذه الحالات.