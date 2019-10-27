تأجلت لليوم.. ماذا حدث في أولى جلسات قتلة محمود البنا؟

"طلب ترخيص لاستخراج شهادات ميلاد المتهمين بقتل محمود البنا، وظهور والده وزيارة لقبره وتضامن النجوم واستغلال الإخوان للحدث والتجارة به وإنكار المتهمين، وتضامن النجوم والفنانين"، جميعها مشاهد حضرت خلال الجلسة الأولى لمحاكمة محمد راجح وثلاثة آخرين الأحد الماضي، والمتهمين بقتل "شهيد الشهامة"، وهي القضية التي تنطلق ثاني جلساتها الأحد.

عقب قراءة قرار الإحالة للمحكمة، الصادر من النائب العام، في حق المتهمين، واجه رئيس الدائرة القضائية، المتهمين الأربعة، بقتلهم محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث سألهم: "هل أنتم قتلتم محمود محمد البنا؟"، وردَّوا عليه جميعا، بإنكارهم للاتهام: "مقتلنهوش يا سيادة المستشار".

كما شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة راجح وشركاه، طلب المحامي نضال مندور، محامي أسرة المجني عليه محمود البنا، التصريح له باستخراج شهادات ميلاد المتهمين من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقي المتهمين، وذلك خلال الاستماع لدفاعهم.

كما طلب المدعون بالحق المدني، الحصول على صورة رسمية من جميع الأوراق المودعة في الحضانات، وبجميع سنوات مراحل تعليم المتهم الأول، بملفاته الدراسية، وصورة طبق الأصل من جواز سفره، وشهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة، وصورة طبق الأصل أو شهادة من أي إدارة مرور تفيد عما إذا كانت لديه رخصة قيادة من عدمه، سواء سيارة أو دراجة بخارية، وصورة طبق الأصل من جميع أوراق ملف راجح من كلية التجارة جامعة السادات.

"التمكين من تصوير ملف القضية"، والانفراد بالمتهمين لمحادثتهم وسماع الحقيقة من فمهم، ومواجهة الطبيب الشرعي الذي أقر حالة الوفاة، ومناظرته أمام المحكمة، كانت المطالب الرئيسية التي وضعها دفاع المتهم أمام المحكمة خلال الاستماع لهم.

الجلسة شهدت كذلك الظهور الأول لوالد "شهيد الشهامة"، حيث ظهر داخل أروقة محكمة شبين الكوم قابضًا يده وبالأخرى يدخن سيجارة، وذلك بجوار محامي الأسرة نضال مندور، وظهر التوتر جليًا على ملامحه، بعد قرار القاضي بتأجيل الجلسة.

مساندة الفنانين والنجوم كذلك لشهيد الشهامة كان مشهدًا بارزًا ليوم الجلسة الأولى، من خلال تدوينات كتبوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها بالقصاص من قتلة البنا، حيث طالب الفنان أحمد السقا بتدريس قضية البنا لطلبة المدارس، وقالت ميريهان حسين، إنَّ محمود البنا ترك بموقفه الشهم درسًا في الأخلاق للجميع صغارًا وكبارًا.

كما طالب أيضًا الفنان محمود البزاوي بتدريس قصة محمود البنا للطلبة، واصفًا إياه بـ"رمز الرجولة"، ووصف الفنان محمد عادل إمام محمود البنا بـ"شهيد الأخلاق الحسنة"، ودعا الفنان نبيل الحلفاوي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر بوضع حد للغة الدم.

جماعة الإخوان الإرهابية لم تفوت فرصة استغلال الجلسة الأولى والتجارة بها، حيث احتشد أعضائها وعناصرها أمما المحكمة مرددين هتافات عدائية للدولة، محاولين إثارة الجماهير وتأليب الشارع، وهي الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد منهم بعد القبض على 22 شخص بحوزتهم عدة ادوات وأسلحة بهدف استغلال القضية لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم.

الجلسة الأولى انتهت بقرار من محكمة جنايات الطفل في المنوفية، بتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر، وهي الجلسة التي تبدأ بعد ساعات قليلة.