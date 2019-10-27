قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ جهود مصر على الصعيد الدولي في الوقت الحالي، بمثابة حلقة في سلسلة طويلة من سياسة مصر الخارجية، إذ تبذل جهودا حثيثة من طوكيو إلى باريس ثم نيويورك وأخيرا روسيا، في فترة لا تتعدى شهرين، وتتضمن ملفات مهمة ومتعددة.

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية مع إذاعة راديو مصر، أنّه فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الروسية، كانت روسيا الشريك التجاري الأساسي لمصر حتى منتصف السبعينيات، لكنها تخلت عن مصر خلال الحقبة الشيوعية، لكنها اقتربت منها مرة أخرى وهو أمر جيد، متابعا: "سنكسب السوق التي كانت من قبل سوقا لمنتجاتنا، وتمدنا باحتياجاتنا من القمح والمعدات".

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتدى الاقتصادي الروسي الافريقي، جاء بصفته رئيسا لمصر والاتحاد الأفريقي، إذ كشف السيسي خلال لقاءاته المتعددة بالمنتدى عن مشكلات القارة الأفريقية، وخطط وطموحات القارة السمراء في تحقيق التنمية المستدامة وهي رؤية 2063، وأنّ أفريقيا بها العديد من الموارد الطبيعية التي تستفيد منها الدول الأوروبية وأمريكا واليابان.

ولفت بيومي إلى أنّ مبادرة مصر تجاه القارة الأفريقية بدأت في صورة استثمارات بخبرات مصرية، وبتكاليف مقبولة بتمويل صيني وأوروبي، ويحين الآن دور روسيا في مرحلة تعميق العلاقات مع القارة الأفريقية.