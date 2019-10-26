أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر تطوير العشوائيات حتى لا يتعرض سكانها إلى الظروف المناخية السيئة مثل التي مررنا بها على مدار الـ72 ساعة الماضية.

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض عبر شاشة "صدى البلد"، "مناطق مفيهاش سقف، دي الناس اللي شافهم الرئيس، وبص عليهم، عشان ميجيش عليهم يوم زي امبارح، أو يوم ميبقوش لاقيين المكان اللي هيناموا فيه".

وتساءل عن الوضع الذي كان سيصبح عليه سكان العشوائيات إذا ما استمروا مقيمين في مناطق مثل الدويقة وغيط العنب أو في السماكين بسوهاج أو قابوطي بورسعيد، وتعرضوا للأمطار الغزيرة التي انهمرت على البلاد خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الرئيس يضع أهالي العشوائيات في قمة أولوياته، حيث وجه بصرف المليارات لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر التي كانت تقيم في مساكن متهالكة.