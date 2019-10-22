خالد صديق: 1.5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بالبحر الأحمر

تحدث خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن أوضاع قرية الصيادين بسوهاج ومحافظة البحر الأحمر بعد التطوير.

وقال صديق في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه جرى بناء 207 وحدة سكينة بقرية الصيادين منذ عامين بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأضاف، أن الوحدات السكنية مطلة على النيل من الواجهة، أما الواجهة الأخرى فإنها تطل على الزراعات، كما أنها مجهزة بأحدث التجهيزات، وتوفير كل احتياجات الأهالي مثل المدارس والمستشفيات والمساجد.

أما عن تطوير محافظة البحرالأحمر، فأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن مدن سفاجا والقصير ورأس غارب والغردقة شهدت تنفيذ 4 مشروعات كبيرة بإجمالي 1260 أسرة بتكلفة 500 وجنيه، جاهزة للافتتاح، ومنها فيلل، مؤكدا أن كل المرافق جاهزة للتسليم.

وأوضح أن تكلفة مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة البحرالأحمر تجاوزت مليار ونصف مليار جنيه.