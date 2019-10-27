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جهاز "تنمية المشروعات الصغيرة" يحصل على قرض 200 مليون دولار من البنك الدولي

جهاز "تنمية المشروعات الصغيرة" يحصل على قرض 200 مليون دولار من البنك الدولي

بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ500 مليون جنيه

بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ500 مليون جنيه

بالتعاون مع البنك الأهلي.. "التقدم" تواصل حملة "قوافل التقييمات المجانية" للأشخاص ذوي الإعاقة

بالتعاون مع البنك الأهلي.. "التقدم" تواصل حملة "قوافل التقييمات المجانية" للأشخاص ذوي الإعاقة

البنك الدولي: مصر ضمن أكثر 25 دولة تنفيذا للإصلاحات حول العالم

البنك الدولي: مصر ضمن أكثر 25 دولة تنفيذا للإصلاحات حول العالم

لا لتدمير أطفالنا.. جرائم "مرات الأب": "رحاب" أصيبت بكسر في 4 ضلوع و"شهد" اتكتم نفسها ماتت

لا لتدمير أطفالنا.. جرائم "مرات الأب": "رحاب" أصيبت بكسر في 4 ضلوع و"شهد" اتكتم نفسها ماتت

حفل ترفيهي يتحدى "أمطار الإسكندرية" لدعم مرضى السرطان

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رحلا صعقا بـ"البرق".. عمر وسعيد رفيقان في "الشقا" و"الموت"

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بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

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ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

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