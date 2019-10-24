اختلفت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاءت أسعار العملات المختلفة كالتالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.15 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق نحو 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.30 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.97 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.96 جنيه للشراء و18.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.40 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وسجّل في بنك عودة نحو 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 20.84 جنيه للشراء و20.99 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق نحو 20.83 جنيه للشراء و20.99 جنيه للبيع.