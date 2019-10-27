الصرف الصحي: نستعد لإنشاء 30 محطة مياه و36 محطة صرف

قال اللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي إنّ نسبة تغطية شبكات مياه الشرب بلغت 97%، وشملت مناطق كبيرة من القرى في جميع المحافظات، لذلك فإن جميع المشروعات التي تقام حاليا بالمدن هي تجديد للشبكات ورفع كفاءة محطات، ولإنشاء محطات جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأضاف خضر خلال لقاء على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أنّ إجمالي المشروعات التي تمت بالنسبة للمياه والصرف الصحي منذ 2014 وحتى الآن، بلغت 1056 مشروعا باستثمارات 65 مليار جنيه، ونسبة تغطية الصرف الصحي كانت حتى 2014 نحو 50% على مستوى الجمهورية، والنسبة في الحضر فقط 76%، وارتفعت إلى 96% حاليا، وبالنسبة للريف فكانت نسبة الصرف الصحي فيها متدنية جدا قبل 2014، وكانت تبلغ 12% لكن بعد محطات الصرف الجديدة التي أُنشئت في السنوات الأربع الماضية وصلت النسبة إلى 37.5%.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي أنّ خطة الهيئة تتضمن إنشاء نحو 30 محطة مياه، و36 محطة معالجة صرف صحي في الفترة المقبلة.