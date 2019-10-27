أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة، اليوم، لمتابعة الأعمال الجارية في منطقتى دوران إفلاقة والمدينة الصناعية بدمنهور، حيث تابع أعمال الحفر الجارية من قبل شركة المياه، لوجود سدة بماسورة الصرف قطر 9 بوصة.

وتفقد المحافظ طريق الكورنيش عند كوبري إفلاقة، والشارع خلف مدرسة طه حسين، وشارع الهلال، ووجه رئيس المدينة، بتوفير سيارات كسح لإزالة بعض التراكمات بتلك الشوارع.

وخلال رئاسته لغرفة عمليات المحافظة، اليوم أيضا، أكد "هشام آمنة" استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ بشأن الطقس، بالإضافة إلى تواصل ومتابعة كل الجهود المبذولة، لرفع ما تبقى من آثار الأمطار التى شهدتها المحافظة.

وتواجد في غرفة العمليات رفقة المحافظ، كل من، نائبته، الدكتورة نهال بلبع، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد، وأعضاء الغرفة، حيث تتم على مدار الساعة متابعة ورصد الشكاوى والاستجابة الفورية لحلها.