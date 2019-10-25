أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قبل قليل، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه الأمطار بمدينة دمنهور، وتابع أعمال رفع آثار الأمطار بالشوارع، واطمأن على مدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار المستمرة منذ صباح اليوم.

وتفقد المحافظ، يرافقه اللواء يوسف الشاهد، السكرتير المساعد للمحافظة، الأعمال الجارية بمناطق ميدان الساعة وشارع شجرة الدر ودوران الاستاد والمعهد الديني، ومتابعة جهود شفط المياه بنهاية شارع المعهد الدينى عند الطريق الزراعى، حيث تتم أعمال كسح مياه الأمطار بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية وشركة المياه والحماية المدنية.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار رفع حالة الطوارئ لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بالشوارع، مع استعداد محطات الصرف الزراعي ومراجعة كفاءة جميع وحداتها، والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها.