أصيب عامل بإصابات مختلفة إثر سقوط غطاء خلاطة عليه، اليوم الأحد، وجرى نقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، لإجراء الفوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد بسقوط غطاء خلاطة على "شعبان.ف.ا"، وإصابته بكسر مضاعف وجرح متهتك بالقدم اليسري، وعلى الفور انتلقت قوة أمنية بعد إبلاغ الشرطة ونُقل لمستشفى سيدي سالم المركزي.

وتبين أن غطا الخلاطة سقط عليه أثناء أداء عمله بقرية سد خميس، وأُصيب بعدة إصابات، ونُقل إلى مستشفى سيدي سالم لعمل الإسعافات الأولية له، وجاري عمل الفحوصات بالمستشفى، واستكمال باقي الإجراءت القانوينة.