لحظة بلحظة.. ثاني جلسات محاكمة محمد راجح في قضية شهيد الشهامة

يواصل الآلاف متابعة قضية مقتل الطالب محمود البنا والمعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة" على يد محمد راجح و3 آخرين، والماثلين الآن أمام محكمة جنايات الطفل حيث تنعقد ثاني جلسات محاكماتهم، وبدأت أولى جلسات المحاكمة، الأحد الماضي، بعد مرور 11 يومًا على مقتل "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيس بوك وتحولت إلى قضية رأي عام.

إجراءات أمنية مشددة والاستماع للشهود

وترصد "الوطن" مشاهد ولحظات من ثاني جلسات المحاكمة.

10:30.. تستمع محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية، الآن، لشهادة الشهود حول واقعة، قتل محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، بعدما أثبتت حضورهم، وفق أمر استدعاء لسماع أقوالهم.

10:29.. وصل محمد البنا والد المجني محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" إلى مقر محكمة الطفل في شبين الكوم، حيث تُعقد الآن ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل نجله، كما وصل محامي الأسرة برفقة مجموعة من المحامين.

10:20.. بدأت محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم، منذ قليل، ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و 3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

10:07.. تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، يرافقه اللواء محمد ناجي أباظة مدير الأمن، في الوقت الحالي، إجراءات التأمين حول مقر محكمة شبين الكوم، تزامنا مع محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعرفو إعلاميا بـ "شهيد الشهامة".

9:34.. وصل المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 متهمين آخرين، صباح اليوم، إلى مقر محكمة شبين الكوم وسط حراسة أمنية مشددة، للمثول أمام محكمة جنايات الطفل.

8:00.. فرضت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة شبين الكوم، قبيل بدء ثاني جلسات المحاكمة.