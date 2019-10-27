طمأنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصريين حول حالة الطقس، موضحة أن الأمس كان نهاية لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتراجع المنخفض الجوي الذي أثر علينا الأيام الماضية، واتجه نحو الشرق، ويؤثر حاليا على فلسطين، وسوريا والأردن.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية فرح سعيد، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن اليون بداية للتحسن في الأحوال الجوية، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام وتنحصر الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وبالنسبة للرياح تكون معتدلة تماما على معظم المناطق.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية تظهر مرة أخرى على معظم المناطق، وخصوصا الطرق السريعة والصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت المواطنين القيادة بهدوء في الصباح الباكر، على الطرق.