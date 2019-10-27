كشفت وسائل إعلام عراقية وأمريكية، الأحد، عن تفاصيل جديدة، تتعلق باستهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في عملية نفذها الجيش الأمريكي، وأدت- على ما يبدو- إلى مقتله، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وذكرت مصادر أمنية عراقية، أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر أبو بكر البغدادي، في قرية باريشا، بمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا، في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وأكدت مصادر عسكرية أمريكية، أن عملية استهداف البغدادي، أسفرت أيضا عن مقتل مرافقه، و8 أشخاص آخرين، واستغرقت ساعة و30 دقيقة.

وقال التلفزيون العراقي الحكومي، إن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم داعش، ونقلت "رويترز" عن مصادر عراقية، قولها إنها تلقت تأكيدات من داخل سوريا بمقتل البغدادي.

وأعلن التلفزيون العراقي، أنه سيبث لقطات مصورة للغارة الأمريكية التي نُفذت في سوريا، وقيل إن أبو بكر البغدادي قُتل فيها.

وبينما ذكرت مصادر أمريكية، أن البغدادي قتل في غارة جوية أمريكية بإدلب في سوريا، قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن البغدادي فجَّر نفسه بحزام ناسف، بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته في سوريا.

قالت مصادر في سوريا والعراق وإيران، اليوم الأحد، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا، مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإدلاء بـ"بيان مهم" في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أمريكي، اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ"رويترز"، في وقت سابق، إن البغدادي استُهدف في عملية خلال الليل، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل، شاركت فيها طائرات هليكوبتر وأخرى حربية، في قرية باريشا، قرب الحدود التركية، كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

وأوضح مصدران أمنيان عراقيان، ومسؤولان إيرانيان، أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا، بشأن مقتل البغدادي.

المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، قال، في وقت متأخر، السبت، إن ترامب يعتزم الإدلاء بـ"بيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن فحوى بيان ترامب.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة "شيء كبير للغاية حدث للتو".