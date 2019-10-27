"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفلة وصلة سماع للإنشاد الديني بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.

- عرض فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" في سينما زاوية الساعة 7 مساءً، احتفالا بمرور 100 عام على مولد الأديب إحسان عبدالقدوس، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض الفيلم الكوري "Pieta" بجمعية نقاد السينما المصريين الساعة 7 مساءً، والحضور مجاني.

- العرض المسرحي "بيتر بان وأرض الأحلام" على مسرح الهوسابير الساعة 5:30 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل فرقة فابريكا لنيفين علوبة على المسرح الصغير الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

- حفل شعر غنائي "محمود علاء وهدير تركي" بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.