أكد مصدر استخباري عراقي رفيع المستوى، لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، قتل الإرهابي، غزوان الراوي، المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش الإرهابي، خلال العملية الأمريكية التي قتل فيها أبو بكر البغدادي.

وأضاف المصدر، أن قيادات تنظيم داعش الإرهابي، ومعاونيهم، وأعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإجرامي، في حالة صدمة، وتبادل اتهامات، وانقسام بينهم، بعد قتل زعيمهم الإرهابي الملقب بـ أبو بكر البغدادي، وقيادات معه، فيمحافظة إدلب السورية.

وأعلنت الاستخبارات العراقية، أنها قدمت معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف الدولي، ساهمت بشكل كبير، في الوصول إلى الإرهابي أبو بكر البغدادي وقتله.