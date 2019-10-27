كشف البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة عن جدول الفعاليات الفنية اليوم الأحد 27 أكتوبر، على مسارح الدولة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى مواعيد العروض وأسعار التذاكر، والتي جاءت كما يلي:

أولًا: القاهرة

مسرحية المتفائل

يعرض "المتفائل" على المسرح القومي في العتبة، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، وإعداد وإخراج إسلام أمام.

ويبدأ العرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

يوم أن قتلوا الغناء

يعرض بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة، وتدور الأحداث حول صراع بين أخوين، في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

"يوم أن قتلوا الغناء" بطولة ياسر صادق، شادي سرور، وطه خليفة، ومن تأليف محمود جمال، وأداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، وموسيقى أحمد نبيل، وإخراج تامر كرم.

ويبدأ العرض الساعة السادسة مساء، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

عرض "عبور وانتصار"

يعرض على مسرح السلام في شارع القصر العيني يوميًا عدا الثلاثاء في الساعة الثامنة مساءً، والحضور مجانًا.

العرض مسرحية وطنية استعراضية عن انتصارات حرب أكتوبر، بطولة محمد عبدالجواد، إيمان سالم، عبدالسلام الدهشان، محمد دياب، عادل الكومي، شيماء نصار، منير مكرم، نوال سمير، محمد عابدين، منصور عبدالقادر، أيمن بشاي، سعيد المختار، محمد عبدالفتاح، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمي فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محي فهمي، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.

عرض "صحينا يا سينا"

العرض بطولة خالد محمود، محمد عبدالوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفناني فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوي، موسيقى وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف خميس عز العرب ومن إخراج عصام الشويخ، يبدأ العرض في الساعة الثامنة مساء بقصر الأمير طاز بالسيدة زينب، والحضور مجانًا.

ثانيًا: الإسكندرية

احتفالية "يوم النصر"

تعرض على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية في الساعة الثامنة مساءً.

الاحتفالية من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، وهي تقدم خصيصًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبدالشفيع، والحضور مجانًا.

عرض "رحلة سعيدة"

يعرض في الساعة الثامنة مساء على مسرح مركز الإبداع بالإسكندرية ابتداءً من يوم السبت 26 أكتوبر.

"رحلة سعيدة" يدور داخل أتوبيس مسافر رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

العرض من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.