قال اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ موجة الطقس السيئ التي ضربت مصر مؤخرا، والأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول ببعض المحافظات لم تحدث في مصر في مثل هذا التوقيت "أكتوبر 1994".

وكان عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أشار إلى غياب المتابعة والتنفيذ والرقابة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أنّ ذلك ظهر واضحا في أزمة الأمطار والسيول الأخيرة، مطالبا بمحاسبة المتخاذلين والمتقاعسين عن العمل بالشركات المنفذة ومقاولي الباطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة.

وأكد خضر أنّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تتسلم أي مشروع بملاحظات، وإن كان هناك ملاحظات لا تؤثر على سير العمل يتم تلافيها من الشركة المنفذة أو خصمها من مستحقات الشركة المُنفذة للمشروع، قائلا: "اللي بيتقاعس بيتقطم وسطه، نعمل في كل المحافظات بالتوازي، والحمل تقيل".

وأوضح الفقي أنّ مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب تكمن في الشركات المنفذة للمشروعات، لافتا إلى أنّ هناك منحة أوروبية منذ 2011 تبلغ 56 مليون يورو لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، ولم يتم تنفيذ مشروعاتها حتى الآن.