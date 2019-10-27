استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس الإسكندرية، اليوم، نيكوس نيكولائيديس عمدة ليماسول، والوفد المرافق له من الجامعة التكنولوجية في قبرص، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خاصة فى التخصصات والبرامج ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الطلاب.

وأكد الكردي المستوى المتميز للجامعة التكنولوجية القبرصية فى ليماسول، وإمكانية التعاون فى العديد من المجالات من خلال توقيع إتفاقيات تعاون مشتركة بين الجانبين بما يعود بالنفع على الجانبين.

واستعرض الوفد القبرصي، خلال اللقاء، مجالات التعاون المقترحة خاصة فى مجال السياحة، والغاز الطبيعى، وعلوم المكتبات، والتراث الحضارى خاصة فترة الحضارة اليونانية والإغريقية.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.