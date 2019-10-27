أشاد الإعلامي اللبناني علي جابر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالتظاهرات الشعبية الضخمة التي تشهدها لبنان منذ أيام.

وغرد جابر: الثورة في لبنان أرست قواعد لممارسة التظاهر في غاية الرقي والأخلاق، من اليوم الأول أمهات وآباء وأولاد انتشروا من الصباح لتنظيف الساحات.

واستكمل: العلم اللبناني وحده، تظاهر سلمي بامتياز، موجة جارفة من الفن الجميل، موسيقى، رسوم، فيديو، أغاني، وأحلى ما يصبغ هذه الثورة هو الفرح الفرح الفرح.

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.