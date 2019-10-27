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منهم حسين الجولاني.. تركيا متورطة في دعم أعضاء تنظيم داعش في سوريا

منهم حسين الجولاني.. تركيا متورطة في دعم أعضاء تنظيم داعش في سوريا

نائبة: عرض"أوبرا عايدة" بمعبد حتشبسوت يعيد لمصر قوتها الناعمة

نائبة: عرض"أوبرا عايدة" بمعبد حتشبسوت يعيد لمصر قوتها الناعمة

خارجية النواب لمفوض الاتحاد الأوروبي: نرفض الإملاءات ونقدر حقوق الإنسان

خارجية النواب لمفوض الاتحاد الأوروبي: نرفض الإملاءات ونقدر حقوق الإنسان

"أراضي الدولة": الخميس آخر مهلة لاستكمال "إجراءات التقنين"

"أراضي الدولة": الخميس آخر مهلة لاستكمال "إجراءات التقنين"

"نيسان" تكشف عن سيارة تجريبية بمحرك كهربائي مزدوج

"نيسان" تكشف عن سيارة تجريبية بمحرك كهربائي مزدوج

الداخلية: لا تعذيب في سجون مصر.. والادعاءات الخارجية كاذبة

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بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

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