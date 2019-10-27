أقامت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، احتفالية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمركز إعداد القادة بمدينة دمنهور، حملت شعار "خير أجناد الأرض"، نظمتها الإدارة العامة للشؤون التنفيذية بالمديرية.

حضر الاحتفالية، التي تضمنت العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، عددا من طلاب مدارس الإدارات بالمحافظة، والدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد وسيم عبدالرحمن، من القوات المسلحة، والدكتور محمد الغراوي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون التنفيذية بالمديرية التربية والتعليم، والمهندس عبدالرحمن صالح، رئيس مجلس أمناء وآباء ومعلمي المحافظة، وأشرف فؤاد مدير إدارة بندر كفرالدوار التعليمية، وعزة زويل موجه عام الصحافة والإعلام التربوى بالمحافظة، وعددا من القيادات والعاملين بالتربية والتعليم، وطلاب المدارس.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، أن حرب أكتوبر علامة فارقة فى تاريخ العسكرية المصرية، لأنها أعادت الأرض المغتصبة، وأثبتت عظمة الجيش المصرى وقوته، ليس فقط على مستوى المنطقة، وإنما على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أسرار انتصار السادس من أكتوبر 1973 لا تزال كثيرة وعديدة.

وأوضح الدكتور محمد الغراوي، أن انتصار السادس من أكتوبر فخر لمصر والعرب، وجسد قوة وعظمة الجندى المصري على مر التاريخ، مؤكدا أن حرب أكتوبر أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الجيش المصري خير أجناد الأرض، مضيفا أن حرب أكتوبر ستظل محفورة فى الأذهان، بما حققته من إعجاز تاريخى وعظيم، أعاد لمصر كرامتها وعزها.