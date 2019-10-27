قرعة علنية لتوزيع 10 سيارات في رأس سدر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، إجراء القرعة العلنية لعدد 10 سيارات 7 راكب "سرفيس" داخلي، الـ12 مساء الأربعاء المقبل، بقاعة المجلس المحلي بالوحدة المحلية.

وقال المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن هذه السيارات ستعمل للنقل الداخلي بالمدينة، ومن وإلى القرى والوديان التابعة لها، ضمن خطة المدينة لتوفير وسائل نقل داخلي.

وأكد أنه تقدم للحصول على هذه السيارات 27 مواطنا، وبلغ عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط 12، بينما جرى استبعاد 15 متقدما لعدم تطابق الشروط عليهم.

وأوضح أنه ستجرى القرعة بين 12 مواطنا انطبقت عليهم الشروط لاختيار 10 أشخاص فقط، وفقا لعدد التصاريح.