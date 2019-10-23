قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جنوب سيناء أول محافظات مصر نفذت مشروعات الحماية من أخطار السيول طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجه بحماية المناطق التي تتعرض للسيول حفاظا علي أرواح المواطنين وحماية البنية التحتية، موضحا أن وزارة الري والموارد المائية وفرت ما يقرب من 600 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الأولى لمنظومة الحماية من أخطار السيول.

وأكد أن المحافظة استعدت جيدا لاستقبال موسم السيول بإقامة 16 سدا و7بحيرات في مدن نويبع وسانت كاترين ودهب. جاء ذلك اليوم خلال افتتاح المحافظ سد البيضا بمدينة دهب بتكلفة 7 مليون جنيه، بحضور اللواء محمد خريصة، مدير الأمن، واللواء صبري الوزير، رئيس مدينة دهب، والعميد محمد عبد العزيز، المدير التنفيذي لمشروعات الشركة الوطنية بجنوب سيناء، والمهندس محمود المحمدي، مدير إدارة تطوير العشوائيات بجنوب سيناء، والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان .

وأكد المحافظ أن الهدف من إنشاء سد وبحيرة بمنطقة البيضا هو حماية منطقة العصلة بالكامل من أخطار السيول، وجرى إقامة سد بارتفاع 7 متر، وطول 155متر، وبحيرة صناعية سعة 70 ألف متر مكعب، وبطول 120متر، وعمق7متر، وعرض 80 متر، لتخزين مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في الأغراض الزراعية.

وقدم المحافظ الشكر إلى الشركة الوطنية المنفذة للمشروعات والموارد المائية وأهالي مدينة دهب، وطالب المواطنين بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المنطقة بالكامل .