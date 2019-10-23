افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد خريصه مدير الأمن، واللواء صبري الوزير رئيس مدينة دهب، والمهندس محمود المحمدي مدير إدارة تطوير العشوائيات بجنوب سيناء، والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان وحدة مرور دهب الجديدة .

وأصدر المحافظ قرار بعمل مكتب توثيق للشهر العقاري وآخر للتأمينات ومكتب للمخالفات تسهيلا علي مواطني المدينة. وأوضح أن وحدة مرور دهب جرى إنشاءها عام 2016 على مساحة 8000 متر، بتكلفة بلغت نحو 2 مليون و700 ألف جنيه، وجرى إقامتها على مرحلتين الأولى بتكلفة 483 ألف جنيه، والثانية بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، كما جهزتها إدارة الإنتاج الحربي بتكلفة 300 ألف جنيه لتخفيف عناء السفر عن المواطنين المتجهين لمدينة نويبع لاستخراج تصاريح المرور.