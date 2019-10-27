قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن جميع العاملين بالمحافظة من أصغر عامل لأكبر مسؤول أدوا دورهم كاملا، خلال موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، موضحًا أن هناك أماكن تضررت في المناطق البسيطة.

"إحنا زرنا بعض هذه المناطق علشان نطبطب على الناس ونقولهم إحنا موجودين معاكم"، هكذا علق "قنصوه" على زيارته لإحدى المناطق النائية، مؤكدًا أن الأعمال ما زالت مستمرة في المحافظة، وإحنا متطوعين لمد يد العون للمواطنين.

وتابع: "الأهالي بيشتكوا ويوقولوا أنت ناسينا ولكن هما فوق على راسنا، أنا على المستوى الشخصي مسؤول عنهم قدام القيادة السياسية وأمام ربنا سبحانه وتعالي".

وزار محافظ الإسكندرية، اليوم، عزبة نادي الصيد بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، إحدى القري النائية التي تضررت بسبب الطقس السيئ، الذي تعرضت له المحافظة على مدار 3 أيام.

وتعرضت منطقة عزبة نادي الصيد، إحدي المناطق الشعبية في المحافظة، إلى غرق المنازل والمحال التجارية، بسبب ارتفاع مياه الأمطار، ما أدى إلي فصل التيار الكهربائي عن العزبة، لعدم حدوث صعق كهربائي يعرض حياة المواطنين للخطر.