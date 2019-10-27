هبطت أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير على نحو مفاجئ، أمس، بعد أن شهدت استقراراً نسبياً امتد لأكثر 4 شهور بالرغم من ارتفاع سعر المستورد عالمياً، إلا أن الأسعار المحلية شهدت انخفاضاً حاداً فاق حدود التكلفة.

وقال محمد شرف رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة السابق، إن المضاربات بين الجزارين تسببت في تهاوي أسعار اللحوم البلدي بشكل كبير، وتسبب الاستيراد العشوائي في خسائر كبيرة لمربي الماشية، كما أن غلاء الأعلاف مع زيادة اللحوم المستوردة بالأسواق أثر سلبا على مربيين الماشية من الفلاحيين وأصبحوا يقبلون على البيع الجماعي للماشية هربا من غلاء تكلفة تربيتها، ما أدى إلى مضاعفة المعروض من اللحوم البلدي والمستورد في الأسواق مع ركود عمليات البيع والشراء ما أدى إلى التنافس السعري.

وقال حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، إن أسعار اللحوم في المحافظة شهدت تراجعا كبيرا وصل 50% بسبب المضاربات بين الجزارين ليباع الكيلو بأسعار تتراوح بين 49 و50 للكيلو بكفر الشيخ بسبب المضاربات ولتنشيط المبيعات، كما أن السوق يشهد حرقا للأسعار.

وأفاد أن اللحوم البلدي لأول مرة أقل من المستورد الذي يباع بـ60 لـ75 جنيها للكيلو مقابل 49 و50 جنيها للبلدي.

من جهته، قال محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة، إن ما يحدث في الأسواق لا يخرج عن كونة مضاربات، وقال إن تراجع استيراد اللحوم من الخارج، والحفاظ على ثبات أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية بالأسواق دون زيادة وتخفيض أسعارها، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالثروة الحيوانية لسد العجز في تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم، من خلال نجاح عدة محاور من بينها، إحياء مشروع "البتلو"، ومشروع تحسين السلالات المحلية المصرية وفقا لمنظومة التلقيح الاصطناعي لهذه السلالات، ومشروع ملء الفراغات للنهوض، لافتا إلى أن تراجع اللحوم البلدي كله يصب في صالح المستهلك.