"الغرف": اللحوم البلدى تتراجع 20 جنيهاً.. وزيادة فى الدواجن

تراجعت أسعار اللحوم البلدى 20 جنيهاً، فيما شهدت أسعار الدواجن تذبذباً واضحاً قبل أن ترتفع بقيمة 2 جنيه، اليوم، وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، إن «سعر بيع كيلو الدواجن ارتفع بقيمة 2 جنيه فى المزرعة، ليباع بـ20 جنيهاً مقابل 18، فيما يباع فى التجزئة بأسعار تتراوح بين 25 و27 جنيهاً».

"السيد": لا علاقة بين ارتفاع الأسعار ومنع الاستيراد

ونفى «السيد» وجود علاقة بين ارتفاع الأسعار وقرار منع الاستيراد، مؤكداً أن الأمر يعود إلى آليات العرض والطلب فى السوق المحلية، ولفت إلى أن الزيادة تبدو طفيفة مقابل تكاليف الإنتاج المرتفعة ومنها سعر بيع الذرة الصفراء والعلف.

وانتقد «السيد» قرار وقف الاستيراد، ونفى وجود أى تأثير له على أرض الواقع، داعياً إلى ضرورة تحديد هامش ربح عادل.

وتراجع سعر بيع اللحوم الحمراء فى السوق المحلية بقيمة 20 جنيهاً فى عدد من المحافظات، وقال متعاملون فى السوق، إنه يشهد حالياً مضاربات سعرية كلها لصالح المستهلك، لتنشيط حركة البيع، والقضاء على الركود.

وقال محمد شرف، رئيس شعبة الجزارة بغرفة القاهرة السابق، إن هناك استقراراً سعرياً فى البيع بالمدن، أما فى القرى والنجوع فقد تراجعت الأسعار لتنشيط المبيعات، وذكر أن سعر بيع كيلو اللحم فى المدن يتراوح بين 110 و130 جنيهاً للكيلو، وفى القرى بـ80 جنيهاً للكيلو، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الجزارين يعانون من سوء الحالة الاقتصادية نتيجة الركود وضعف القوة الشرائية للمواطنين.