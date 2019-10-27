عشرات الآلاف ينظمون في برشلونة مسيرة داعمة لوحدة إسبانيا

نظم عشرات الآلاف مسيرة في مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم ، دعما لوحدة إسبانيا وضد النزعة الانفصالية في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد، والتي سببت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود، وأعلنت شرطة برشلونة - حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - أن قرابة 80 ألف شخص شاركوا في المسيرة المطالبة بوحدة البلاد ورفع الكثير منهم أعلام إسبانيا وكتالونيا ولافتات تطالب بالوحدة ووقف نزعة الانفصال الجنونية.

وتأتي المسيرة بعد أيام من مسيرة غاضبة تحولت إلى العنف نظمها داعمو الانفصال في برشلونة بعد إصدار المحكمة العليا أحكاما بالسجن لمدد طويلة بحق 9 قياديين انفصاليين على خلفية المحاولة الانفصالية في 2017.

يذكر أن الاستفتاءات واستطلاعات الرأي خلال السنوات الأخيرة أظهرت انقسام سكان الإقليم البالغ عددهم 5 .7 مليون شخص حول قضية الانفصال.