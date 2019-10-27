غير قائد رحلة مصر للطيران المتجهة إلى "أبوظبي" اليوم، مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم "MS914" والتي أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى أبوظبي، فقرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد قام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.

وفور الوصول إلى مطار الرياض تم استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقي العلاج، وقد أقلعت الطائرة من مطار الرياض مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار أبوظبي وهي الآن في طريق عودتها للقاهرة.

وأكد عادل، أن مصر للطيران تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أية قرارات تتعلق بسلامة عملائها، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، خاصة أن راحة العملاء وسلامتهم على قمة أولويات الشركة دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة في مثل هذه الحالات، حسب تعبيره.