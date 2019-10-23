"مصر للطيران" تناشد المسافرين التواجد قبل 3 ساعات من موعد الرحلة

ناشدت الشركة "مصر للطيران" الوطنية القابضة، عملائها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية اليوم، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة، وضمان الوصول في الموعد المحدد. وعدم حدوث تأخير في الرحلات.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تتوقع استمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة اليوم الأربعاء، لذلك تناشد المسافرين التواجد بصالات السفر قبل إقلاع رحلاتها بوقت مناسب.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حتى الجمعة المقبلة.

وقال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ومحافظات جنوب ووسط سيناء، وتمتد لمناطق من شمال الصعيد وجنوبا في حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.