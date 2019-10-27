تسلمت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران صباح اليوم، الطائرة الجديدة الرابعة من طراز إيرباص A220-300 من إجمالي 12 طائرة من الطراز ذاته، تعاقدت عليها الشركة ومن المقرر وصولها جميعا قبل منتصف العام المقبل، في ضوء تنفيذ خطة مصر للطيران الاستراتيجية في تحديث وتطوير أسطولها، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وعلى مدار أسبوع الاستلام، تأكد وفد مصر للطيران الذي ضمّ ممثلين عن قطاعات التخطيط والشؤون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، من سلامة الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية.

ويعد هذا الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يضمه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء.

وتسعى مصر للطيران لتحقيق تجربة سفر مميزة تلبي رغبات عملائها على متن هذا الطراز والذي يغطي وجهاتها الداخلية والإقليمية في شبكة خطوطها الممتدة حول العالم، على أن تصل باقي الطائرات تباعًا حتى 2020.