"عبدالجليل" رئيسا لشعبة الأدوات الصحية.. و"بشاي" و"السميح" نائبين

اختارت الجمعية العمومية لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، فوزي عبدالجليل، رئيسا للشعبة، ومتى بشاي، وهيثم السميح، نائبين أول وثانِ وأحمد تيسير سكرتيرا عاما الشعبة.

جاء ذلك خلال جلسة إجراءات تشكيل مجلس ادارة الشعبة، اليوم الأحد، التي ترأسها المهندس سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة، بمشاركة أحمد الوسيمي، ووليد رمضان، عضوا مجلس إدارة غرفة القاهرة لمدة 4 سنوات مقبلة، حسب لائحة الغرف التجارية.

وجاء اختيار مجلس إدارة الشعبة، وهيئة مكتبها بالتزكية، ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري.

وقال متى بشاي، عقب تشكيل مجلس إدارة الشعبة، إن تشكيل الشعبة تأخر كثيرًا، وكان يجب أن يجرى تشكيلها منذ فترة طويلة، نظرًا لأهمية هذا القطاع بالنسبة للمقاولات التي تهتم بها الدولة بشكل كبير مؤخرا.

وأضاف بشاي أن الشعبة ستعمل من خلال خطة مدروسة لإفادة هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به، وستطرح رؤيتها على مجلس إدارة الغرفة في الأيام المقبلة بعد أن أصبحت كيان رسمي معترف به يستطيع الدفاع عن قطاع الأدوات الصحية بالطرق المشروعة بنا يحقق المصلحة العامة.

وشدد نائب رئيس شعبة الادوات الصحية على أن الفترة المقبلة ستشهد مجهودات كبيرة من الشعبة لتنمية، وتطوير قطاعها من خلال بحث حل المشاكل التي يعاني منها ومقترحات حلها وتطوير العمل بهذا القطاع.