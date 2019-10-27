أكد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، يعتبر حدثًا هامًا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن ترامب كان يريد السير على طريق أسلافه، الذين سبق لهم وأعلنوا مقتل أسامة بن لادن والقبض على صدام حسين.

وتابع، أن القوات الأمريكية انسحبت من شمال شرق سوريا، وبالتالي أراد ترامب أن يثبت أن الإدارة الأمريكية مؤثرة في المنطقة وتستطيع القضاء على أكبر شخصية إرهابية على مستوى العالم.

واستطرد: "ترامب محتاج شعبية، لأن الكونجرس يريد عزله، الداخل الأمريكي مهتم بالحدث، لأن البغدادي قتل صحفي أمريكي وسيدة رهينة أمريكية وحرق الكساسبة، وبالتالي فإن مقتله سيؤدي لزيادة شعبية ترامب".