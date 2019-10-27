كيف يمكن الحكم على تقدم المجتمعات أو تخلفها؟.. مراد وهبة يُجيب

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الحكم على تقدم أو تخلف أي مجتمع هو قياس مدى تغلغل الفكر الأسطوري و الفكر العقلاني في المجتمع، حيث إن المسار الحضاري العام بدأ بفكر أسطوري مع محاولة لفهم الواقع بطريقة عقلانية، ومن خلال صراع الفكر الأسطوري والعقلاني، بدأ الأول يتراجع لصالح الأخير.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه إذا كان الفكر الأسطوري متغلغل في أي مجتمع عن الفكر العقلاني فإن هذا المجتمع متخلف، موضحًا أن المجتمع المصري للأسف يتغلغل فيه التخلف عن التقدم، والمسؤول عن ذلك هم النخبة.

وتابع: "هناك قوتين في أي مجتمع، النخبة من جهة، والجماهير من جهة أخرى، مسؤولية النخبة أنها ترتقي بالجماهير إلى مستوى العقلاني، لما النخبة بقى تتراجع يصبح من الميؤس منه توعيه الجماهير، وتتخلف النخبة والجماهير معا".