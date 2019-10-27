قال الفيلسوف مراد وهبة، إنه كان ساخطا وساخرا من نظام التعليم أثناء مرحلة الثانوية العامة، كما أنه كان شخصا شقيا، وناظر المدرسة في أحد الأيام أراد معاقبته على شقاوته في الفصل وفي المدرسة بشكل عام، فطلب وهبة من ناظر مدرسته أن يّسمح له بالحديث، وعندما رفض ناظر المدرسة السماح له، تحدث ودافع عن نفسه، مضيفًا: "قولتله لا هتكلم واتكلمت".

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه ظل يدافع عن نفسه لمدة 8 دقائق، حتى قال له ناظر المدرسة، "أين تعلمت هذا المنطق"، وبسبب أسلوبه في الحديث قال له الناظر أنت معفي من أي عقاب.

وتابع: "في السنة الخامسة في الثانوية العامة، ( كانت الثانوية العامة وقتها خمس سنوات)، كان فيه إقبال كبير جدا على علمي علوم ورياضة ومفيش إقبال خالص على الأدبي، فالاستاذ قالنا اللي هيحصل على درجات اجتماعية أكثر من المواد العلمية هيدخل أدبي غضب عنه، فأنا جبت درجات في المواد الاجتماعية أكتر من العلمية، وبرضوا قولتلهم مش داخل إلا علمي".

وواصل: "كان فيه حصة شعر، وكان فيه شعر معجبنيش لأنه كان فيه متناقضات، كنت ساخر أوي من الشعر ده، الفصل قلب زي المولد بسبب ضحكي وسخريتي، الناظر عدى تاني المدرس قال أن سبب الدربكة دي أنا، الناظر قال أنت مفصول إلى ما لا نهاية، ومتجبش ولي أمرك، ورجعت بعد شهر عشان خاطر يعقوب فان توسط لي".