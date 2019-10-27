انقلبت سيارة فنطاس، تابعة لإحدى شركات البترول، أثناء نقلها مياه إلى أحد المواقع التابعة للشركة، مساء اليوم الأحد، خلال سيرها بالطريق الزراعي الفرعي "إهناسيا ـ ننا" بمحافظة بني سويف، وسقطت جزئيًا بمصرف ننا الزراعي، قبل أن تتمكن معدات شركة البترول من انتشالها، دون خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة تابعة لإحدى شركات البترول، بمياه مصرف ننا الزراعي، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل العقيد محمود مهني، مأمور المركز، على رأس قوة أمنية، لموقع انقلاب السيارة، وتبين أن السيارة نقل "جرار بمقطورة" تابعة لشركة بترول، كانت متجهة إلى موقع بدائرة المركز، ويعتليها خزانين سعة 40 طن، معبأة بمياه، لحاجة العمل بموقع الشركة. وانتقل المحاسب يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، إلى موقع انقلاب السيارة، حيث تبين أن السيارة تابعة لإحدى الشركات التي تعمل في استخراج البترول بنطاق القرية. وتمكنت معدات شركة البترول من انتشال السيارة، بعد فصلها لجزئين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، أو أي تأثير سلبي على مياه الري، وعادت حركة المرور لطبيعتها فور رفع السيارة من على جانب الطريق.