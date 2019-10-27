أعلنت مفوضية الانتخابات في موزمبيق، فوز الرئيس الحالي فيليبي نيوسي بنسبة 73% من عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري في البلاد.

وأشار رئيس مفوضية الانتخابات عبدالكريمو، خلال مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم، إلى أن أوسوفو مومادي، مرشح حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" المعارض الرئيسي في البلاد حصل على 21.88% من نسبة الأصوات.

وكان الناخبون في موزمبيق توجهوا في 15 أكتوبر الجاري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي تشهدها البلاد، وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية في ذلك الوقت، أن 13 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس الماضي بين الحكومة ومتمردي "رينامو" بعد سنوات من المناوشات التي أعقبت الحرب الأهلية، مشيرة إلى أن قبول نتائج هذه الانتخابات يعد اختبارا حقيقيا لهذا الاتفاق.

وكان من المتوقع أن يعود حزب "فريليمو" الحاكم - الذي يحكم البلاد منذ استقلال موزمبيق عن البرتغال عام 1975 - إلى السلطة كما أنه من المتوقع أن يفوز الرئيس فيليبي نيوسي بولاية ثانية في هذه الانتخابات.

وستجرى جولة ثانية للانتخابات إذا لم يفز أي مرشح رئاسي بأغلبية أصوات الناخبين.