أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن قوات أمريكية فقط من نفذت عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي فى سوريا.

وأوضح البغدادي أن المهمة كانت معقدة لكنه قُتل بطريقة فظيعة جدا وهناك أشخاص اعتقلتهم القوات الأمريكية، حيث اعتقل 11 طفلا خلال العملية وتم وضعهم تحت الرعاية.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم الأحد، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، إن اختبارات الحمض النووي حددت هوية البغدادي بعد 15 دقيقة من مقتله، مشددا على أن خلفاء البغدادي "تحت أعين" الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن تحليل الحمض النووي لأبي بكر البغدادي، يقول الدكتور مصطفى أيمن فودة، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين سابقا، إن تحليل الحمض النووي يستغرق بين 15 دقيقة و30 دقيقة لإجرائه، حال وجود عينة سابقة للشخص.

وأضاف فودة لـ"الوطن": "يسمى هذا النوع من التحاليل (راندوم)، وهو عبارة عن فصل الحمض النووي عن الخلية، لاستخلاص العينة".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قاعدة بيانات هائلة للعملاء وعناصر التنظيمات الإرهابية حول العالم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت لاحق، بأن مروحيات أمريكية أنزلت مقاتلين على الأرض بعد منتصف ليل أمس في إطار عملية استهدفت قيادات في تنظيم "داعش" الإرهابي على الأرجح.

وكشف مسؤول تركي كبير أن البغدادي وصل إلى مكان في سوريا قبل حوالي 48 ساعة من العملية.

وأفاد المرصد كذلك بتنفيذ سرب مؤلف من ثماني طائرات مروحية في منطقة باريشا في شمال مدينة إدلب هجوما، في منطقة يتواجد فيها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم حراس الدين.