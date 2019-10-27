قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، الذي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن مقتله، تربى في الإخوان وتشبع بأفكار سيد قطب وأبو الأعلى المودودي وحسن البنا، وتشرب منهجية دولة الخلافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه وفقًا لهذه المنهجية، أعلن البغدادي في عام 2014 عن إقامة دولة الخلافة في سوريا والعراق وتحويل تنظيم القاعدة إلى كيان منفصل تماما عن الظواهري وأسامة بن لادن، ودعا أنصاره للتوافد إلى البلدين لإقامة العديد من التمركزات، ضمن استراتيجية الدول الاستعمارية التي تنص على أن تتمركز في نطاقات جغرافيا سياسية وتنطلق منها إلى دول الجوار وتتمركز في المنطقة لإقامة دولة الخلافة.

وتابع: "الحرب لم تنتهِ بعد، ولا يمكن اختصار المعركة في مقتل البغدادي، المعركة مازالت طويلة وإذا سقط الرمز لا يعني ذلك سقوط التنظيم وقواعده في ظل وجود الكثير من المرجعيات العسكرية والشرعية التي ستلعب دورًا هامًا في المرحلة المقبلة لإعادة هيكلة التنظيم مرة أخرى".